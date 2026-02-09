Rider: lavoratori a pm, 'pagati 2,50 euro a consegna, tracciati e puniti per ritardi'

09 febbraio 2026 a

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Pagati 2,50 euro a consegna, con l'uso di bici a proprie spese, geolocalizzazione continua con la registrazione dei tempi (ritiro, consegna), costante pressione sulla puntualità e sulla velocità, meno ordini in caso di rifiuti o ritardi, pause brevi e turni medi da 8 a 12 ore al giorno. Si possono riassumere così le decine di testimonianze dei rider contenute nel provvedimento con cui la Procura di Milano ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo.

Uno dei lavoratori racconta di effettuare "mediamente tra le quindici e le venti consegne al giorno, con un compenso medio di 2,50 euro a consegna" il tutto per un guadagno mensile di circa 900 euro. "Durante la consegna sono sempre tracciato e Glovo può controllare se mi fermo o se sono in ritardo", racconta agli inquirenti. Un 'collega' dichiara "tra dieci e trenta al giorno" consegne. "Il compenso minimo è di 2,50 euro a consegna. Il pagamento avviene ogni quindici giorni ed è molto variabile, tra 200 e 600 euro". Inoltre ha riferito che eventuali spese impreviste, come il furto della bicicletta, "sono interamente" a suo carico. Ha dichiarato "uno stato di bisogno" e di sentirsi "'un numero' per la piattaforma".

E nelle dichiarazioni, tutte molto simili, c'è chi denuncia: "Se c'è un ritardo nella consegna Glovo mi contatta telefonicamente per chiedere spiegazioni e sapere dove mi trovo". Tutti i lavoratori - in gran parte originari di Pakistan, Bangladesh e Nigeria - si lamentano delle spese per affitto, trasporti e dichiarano di inviare una cifra rilevante come aiuto alla famiglia d'origine.