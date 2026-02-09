Fisco: gip Milano, norma incerta, sì ad archiviazione per ex amministratori Airbnb

09 febbraio 2026 a

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La giudice per le indagini preliminari di Milano Angela Minerva ha accolto la richiesta di archiviazione sostenuta da Procura e dalla difesa dei tre ex amministratori di Airbnb - Patrick Clarke Dermot, Mary Hassel Aisling e Killian Francis Pattwell - indagati per reati fiscali. Nei confronti del colosso della locazione, cha ha saldato il suo debito, era scattato il 6 novembre del 2023 un maxi sequestro per essersi sottratto "alla dichiarazione e al versamento (in qualità di sostituto d'imposta)" di ritenute per oltre 779 milioni di euro, sui canoni di locazione breve nel periodo 2017-2021. Controversia poi risolta con l'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di archiviazione ha tra gli argomenti quello di una "norma incerta" che crea 'confusione' tra sostituto e responsabile d'imposta tanto che gli stessi titolari del fascicolo, i pm Giovanni Polizzi, Cristiana Roveda e Giancarla Serafini, nel giugno del 2024 avevano preferito chiedere l'archiviazione. E le "condizioni di incertezza" sulla portata della norma tributaria sono certificate anche dalla giudice, la quale ha ritenuto che "l'azione penale non possa essere sostenuta in giudizio" e ha disposto l'archiviazione "per l'infondatezza della notizia di reato".