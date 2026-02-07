Referendum: Bonafè, 'Bignami inqualificabile, ok magistratura solo se dà ragione a governo'

07 febbraio 2026 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Ci risiamo: per questa maggioranza la magistratura ha ragione solo quando dà ragione al Governo. Quando invece svolge il proprio ruolo in autonomia, diventa improvvisamente parte di un complotto”. Lo dichiara Simona Bonafè, vicepresidente del Gruppo del Partito Democratico alla Camera e capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali.

“Sono inqualificabili le dichiarazioni di Galeazzo Bignami, che ancora una volta dimostrano un approccio maldestro e pericoloso al confronto democratico, fatto di sospetti, attacchi agli arbitri e delegittimazione delle istituzioni di garanzia".

"Da settimane il Partito Democratico denuncia e documenta le criticità gravissime legate alla gestione frettolosa e opaca del referendum costituzionale: una corsa contro il tempo che ha un solo obiettivo, limitare la possibilità per gli italiani di informarsi e farsi un'opinione consapevole. Ancora più grave è il contenuto del recente decreto elezioni che impedisce a oltre cinque milioni di cittadini fuori sede di esercitare pienamente il primo e più importante diritto democratico: il diritto di voto. Tutto questo avviene per una sola ragione: la paura del giudizio degli italiani. Oggi Bignami continua sulla stessa linea, prendersela con gli arbitri perché non sa rispondere nel merito”.