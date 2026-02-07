Mo: Idf arrestano 16 palestinesi in Cisgiordania

07 febbraio 2026 a

Ramallah, 7 feb. (Adnkronos) - Almeno 16 palestinesi, tra cui un bambino, sono stati arrestati dalle forze israeliane durante un raid in diversi governatorati della Cisgiordania. Lo riferisce in una nota l'Ufficio stampa dei prigionieri palestinesi (Asra), aggiungendo che gli arresti sono avvenuti questa mattina, insieme a perquisizioni nelle abitazioni, all'istituzione di posti di blocco militari e a interrogatori sul campo. La maggior degli arresti (10) è avvenuta nel governatorato di Qalqilya, mentre a Hebron, Nablus e Salfit si sono registrati due arresti in ciascun governatorato.

Tra gli arrestati c'è un bambino, Muhammad Ahmad Warasneh, nella città di ash-Shuyukh, nel governatorato di Hebron, e Murad Shteiwi, direttore della Commissione per la colonizzazione e la resistenza al muro, che è stato arrestato nella città di Kafr Qaddum, nel governatorato di Qalqilya.