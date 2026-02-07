Lega: Fedriga, 'Vannacci scommessa persa, curioso se vuole allearsi con centrodestra'

07 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Su Roberto Vannacci "è stata fatta una scommessa sulla capacità di integrarsi nel partito. Vista la fine, una scommessa persa. Forse era giusto provarci. Ma evidentemente aveva in testa altro. Sarebbe curioso se dopo essere uscito dalla Lega perché considera traditi i suoi valori poi voglia allearsi con la coalizione. Il programma lo scriveranno Lega, Fdi e Fi. Poi chi condivide il programma si dovrà valutare se farlo entrare". Lo dice Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ed esponente della Lega intervistato dal 'Corriere della Sera'.

"Qualcosa ci ha portato -aggiunge- ma sicuramente ci ha fatto anche perdere consensi. Non ho difficoltà ad ammettere che alcune posizioni le condividevo, ma certe uscite sui gay o sulle persone di colore erano e sono inaccettabili. Penso al male che può aver fatto ad un ragazzino con difficoltà a dichiarare il suo orientamento. Bisogna avere rispetto delle persone".