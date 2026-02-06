Pd: Zampa, 'bene ascolto ma anche dire cosa vogliamo fare'

06 febbraio 2026 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io penso che la sicurezza debba essere un valore per noi e penso soprattutto che sia venuto il momento di dire per il Partito Democratico che cosa è la sicurezza, non solo di denunciare come uno slogan giusto la svolta repressiva ed evidentemente fortemente antidemocratica che il governo sta imprimendo a questa materia". Lo dice, a quanto viene riferito, Sandra Zampa alla Direzione del Pd.

"Però è venuto il momento per noi di uscire dalla fase degli slogan. Ha detto la segretaria: ascolto. Io sono favorevolissima all'ascolto, sono favorevole all'ascolto di chi la pensa diversamente Innanzitutto, ma penso che sia venuto il momento di dire al Paese cosa noi pensiamo di fare dell'Italia, quali sono le nostre proposte. Questo tempo sta scadendo perché noi tra un anno ci troveremo a fine legislatura. Ora noi abbiamo il dovere di batterci per mandare a casa la Meloni e per fare in modo che ciò a cui stiamo assistendo non vada oltre e non si riproponga un governo di destra sempre più a quel punto libero di andare verso una destra fortemente dannosa per l'Italia".

Ma "non basta più denunciare quello che non va, non basta più denunciare quello che questo governo sta facendo. Che cosa ci possiamo aspettare dal governo Meloni? Bene, quindi l'ascolto, ma è ora di davvero dire alle persone che cosa vogliamo ed è ora di cominciare a mettere mano alla costruzione della coalizione a partire dalle nostre proposte, non adeguando la nostra proposta o annacquando le nostre idee ogni volta per paura che poi ci sia un ostacolo. È il momento che il primo partito— noi siamo il partito più importante, il perno di questa coalizione - dica agli italiani che quella speranza di cui ha parlato EllY, quella speranza è vera perché si basa su proposte, su studi analitici e su proposte che renderanno alla prova di governo".