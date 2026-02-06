Pd: Sereni, 'bene Schlein, tutto partito impegnato per il No e per campagna ascolto'

06 febbraio 2026 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Una Direzione vera e utile, che con il larghissimo voto favorevole sulla relazione della segretaria, Elly Schlein, ci fa fare un passo avanti molto importante. Ha fatto bene la segretaria a rivendicare i risultati che abbiamo ottenuto fin qui ascoltando e raccogliendo, come sui temi della sicurezza, delle imprese, della politica estera, il contributo di tutte le anime e le sensibilità interne al Partito Democratico. E ha fatto bene a ricordare le ragioni profonde che hanno portato tutti i parlamentari del Pd a votare contro la riforma costituzionale". Così Marina Sereni, componente della segreteria nazionale Pd.

"Proprio per questo oggi è nostro dovere fare una campagna capillare per il No a quella brutta riforma che, come in tanti hanno sottolineato, è animata dalla volontà della destra di indebolire e intaccare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, fondamento essenziale della nostra democrazia e della Costituzione".

"Accompagneremo la campagna per il No al referendum costituzionale con un percorso di ascolto tra esperti, categorie e cittadini sui temi sociali ed economici - l'istruzione, il lavoro e le politiche industriali, la transizione ecologica, la salute, il welfare, il protagonismo del terzo settore - che il governo trascura e nasconde con la sua propaganda. Il pluralismo è per il Pd un tratto costitutivo irrinunciabile, che deve vivere nella chiarezza e incisività delle posizioni".