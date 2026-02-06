Pd: Malpezzi, 'linea è una? Ma per vincere c'è bisogno di tutti'

06 febbraio 2026 a

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "La segretaria ha detto che vuole favorire il pluralismo e anche che la linea è una, condivido che ci debba essere una linea del partito ma per questo abbiamo bisogno di aumentare gli spazi in cui noi possiamo contribuire". Lo ha detto Simona Malpezzi nel suo intervento alla Direzione del Pd, sottolineando tra l'altro: "Chi fa parte della minoranza rappresenta le culture fondative del partito, che hanno lo stesso diritto di cittadinanza. Per vincere le elezioni c'è bisogno di tutti".

