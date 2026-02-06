Milano-Cortina: Mattarella, 'cresce attesa, felici vedere Italia al centro del mondo'

06 febbraio 2026 a

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Come ha ricordato il presidente Buonfiglio siamo a poche ore dall'apertura dei giochi e quindi l'emozione va crescendo, l'attesa va crescendo ed è un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di 'Casa Italia' a Milano per le Olimpiadi invernali.

"Per questo, con gli auguri a tutti i nostri atleti, alle nostre atlete, a tutti coloro che li accompagnano, li seguono, li sorreggono, li hanno sostenuti nella preparazione, la riconoscenza e l'augurio più intenso di buona attività, con il significato di fondo -ha aggiunto il Capo dello Stato- che le Olimpiadi raccolgono e che queste di Milano-Cortina ancor di più esprimono, quello di un benvenuto a tutti coloro che verranno, alle centinaia di atleti, sono quasi 3000, a coloro che li accompagnano, ai tecnici, agli allenatori, ai dirigenti, agli spettatori che verranno in grande quantità da ogni continente".

"Per questo -ha concluso Mattarella- Casa Italia che ha questo significato di benvenuto a coloro che verranno nel nostro Paese, non soltanto nei luoghi delle gare, ma anche altrove, come è verosimile, è il benvenuto e esprime in realtà la vocazione italiana al dialogo, alla concordia, alla collaborazione".