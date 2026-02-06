Pd: in Direzione accolto odg minoranza su Ue, 'maggiore integrazione non rinviabile'**

06 febbraio 2026 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - In Direzione Pd è stato accolto un odg della minoranza sulla politica europea a firma Delrio, Guerini, Gori, Picierno, Fassino. "Siamo a un punto di svolta per l'Unione europea. Il 12 febbraio il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa -si legge nel documento- ha convocato un confronto tra i leader europei prima con la Presidente del Parlamento europeo Metsola, poi con Mario Draghi ed Enrico Letta sui loro rapporti sulla competitività e il mercato unico, che hanno avanzato proposte specifiche per una maggiore integrazione europea, ormai irrimandabile".

"Serve un'Europa politica, strategica, non un'Europa minima. Il patrimonio di analisi che abbiamo, dall'autonomia strategica al contrasto delle autocrazie, dalla crisi del patto atlantico al multipolarismo, dall'economia al welfare europeo, è enorme. La direzione nazionale impegna il Pd a dedicare a questi fondamentali temi una discussione in direzione nazionale, insieme alla delegazione degli eurodeputati, e a partire dal “Manifesto verso gli Stati Uniti d'Europa” che hanno presentato".