Milano-Cortina: Mattarella, 'valori olimpici vengano praticati e non solo ammirati'**

05 febbraio 2026 a

a

a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è onorata di ospitare la venticinquesima edizione dei Giochi olimpici invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all'insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l'unicità della famiglia umana e fa sorgere l'auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cena offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, ai Capi di Stato e di Governo.

"Come è noto, l'Assemblea generale dell'Onu, approvando la tregua olimpica, ha esortato i Paesi membri a cooperare con il Comitato olimpico internazionale e con il Comitato internazionale paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. È questo -ha ricordato Mattarella- il significato del motto olimpico: Citius, Altius, Fortius, Communitar. Più veloce, più alto, più forte, insieme. Lo dimostreranno nei Giochi gli atleti, accomunati da talento, impegno, sacrifici per migliorarsi costantemente".

"Quelle parole non sono soltanto un programma sportivo, Dovrebbero essere, sono, un programma a cui dovrebbero ispirarsi tutti i Governi del mondo nelle relazioni tra di loro e quel che i popoli desiderano e attendono. Ne è stata manifestazione l'entusiasmo che in Italia ha accolto la Fiamma olimpica nel viaggio fin qui lungo strade, piazze, borghi".

"L'Italia -ha concluso Mattarella- rivolge un benvenuto caloroso agli atleti e agli atleti provenienti da tanti Paesi, con la più ampia partecipazione femminile di sempre. Lo sport è espressione di libertà, la libertà di misurarsi con se stessi, di mettersi alla prova, di confrontarsi con gli altri sulla base di valori e di regole condivise. Una grande lezione per tutti. A tutte le atlete e gli atleti rivolgiamo l'augurio di eccellere ai Giochi Olimpici. Benvenuti in Italia".