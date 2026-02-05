Milano-Cortina: Mattarella, 'non ho età per Giochi ma giacca dono prezioso che indosserò'**

05 febbraio 2026 a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato. Però grazie di questo dono, lo conserverò non soltanto con affetto ma lo indosserò, se riesco a farlo. Ed è non soltanto significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi Giochi. E questo conferisce un grande valore per me". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ringraziando gli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi invernali che gli hanno donato la giacca ufficiale con il suo nome.