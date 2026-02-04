Sicurezza: Conte, 'governo fa propaganda sulle divise, scudo per gli agenti una presa in giro'

04 febbraio 2026 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La novità rispetto al passato è un governo che fa propaganda sulle divise dei poliziotti e strumentalizza fatti di cronaca per intervenire con un nuovo decreto sicurezza. Tentano di dare ulteriori segnali a una popolazione che invece vuole soluzioni. Sa qual è la realtà? È che sulla sicurezza il governo non-fun-zio-na". Lo dice Giuseppe Conte al Corriere della sera.

Sul decreto sicurezza, il leader M5s dice: "La cauzione è una follia, è incostituzionale e, se passasse, solo i miliardari potranno organizzare una manifestazione. Lo scudo per gli agenti? "È una norma slogan (...) . Quanto al fermo preventivo, ci riporta indietro fino alla legge Reale, del 1975, così repressiva che dopo un po' fu abbandonata". Conte, tra l'altro, sottolinea: "Noi gli episodi di violenza li abbiamo sempre condannati, senza se e senza ma".

L'ex premier parla anche delle prospettive del centrosinistra: "Stiamo lavorando al programma. Con Nova 2 stiamo costituendo 200 momenti di confronto in tutta Italia, un lavoro capillare con i non iscritti al Movimento. L'alleanza la faremo sul risultato di questo processo di ascolto, condividendone il frutto con gli alleati. E non avremo difficoltà a individuare il centravanti".