Ragazza uccisa a Napoli, fermato il fratello: ha confessato

(Adnkronos) - Giuseppe Musella, fermato nella notte, ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia con una coltellata alla schiena al culmine di una lite.

L'omicidio della 22enne è avvenuto martedì pomeriggio in un appartamento del rione Conocal, nella zona est di Napoli. Dopo alcune ore in fuga, il 28enne si è consegnato alla Polizia. Sulle sue tracce c'erano gli agenti della Squadra mobile di Napoli.

Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente della violenta lite . Il pm di turno alla Procura di Napoli, Ciro Capasso, aveva emesso un decreto di fermo d'urgenza per omicidio volontario, che ora dovrà passare al vaglio del gip per la convalida. Jlenia è morta subito dopo il ricovero all'ospedale Villa Betania. La sua salma resta a disposizione per l'autopsia.