Lega: Ciriani, 'Vannacci al 4%? Se mia nonna avesse le ruote...'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Vannacci al 4%? Se mia nonna avesse le ruote... E' una lunga corsa, bisogna avere tanto fiato". Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde così ai cronisti al Senato sui sondaggi in merito al nuovo partito di Roberto Vannacci. Sondaggi secondo i quali sarebbe proprio Fdi a subire una fuoriuscita di consensi a vantaggio dell'ex-leghista: "Non capisco perché uno che fino a ieri ha votato FdI, ora dovrebbe votare Vannacci, avrebbe potuto votarlo anche prima scegliendo la Lega. Non sono molto preoccupato, francamente secondo me il personaggio è molto sopravvalutato".