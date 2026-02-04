Sicurezza: Conte, 'governo vuole impedire manifestazioni di dissenso'**

04 febbraio 2026 a

Rom, 4 feb. (Adnkronos) - "Questo governo sta prendendo in giro i cittadini, vuole fare una stretta di vite per impedire le manifestazioni di dissenso, di protesta. Nulla per quel che riguarda il bisogno reale dei cittadini che non riescono a uscire, non prendono la metropolitana, non riescono a uscire la sera in modo sicuro nelle strade, nelle periferie, nei centri storici". Lo dice Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro 'Divide et impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini', di Pietro Guerrieri al Senato.

"E soprattutto questo governo è sollecito in questo caso, ma si è completamente dimenticato qui che c'è un decreto bollette che ha promesso e non ha realizzato, il crollo della produzione industriale, salari reali, addirittura non vogliono il salario minimo legale, ancora non hanno ancora adottato gli aiuti per quanto riguarda le ultime popolazioni colpite dal maltempo, la sanità zero, liste d'attesa completamente allungate e non fanno nulla per accorciarle, niente di niente, soltanto una stretta di vite a loro comodo adesso per impedire manifestazioni per strada".