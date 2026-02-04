Napoli: 22enne uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delitto**

04 febbraio 2026 a

Napoli , 04 feb. - (Adnkronos) - Ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia con una coltellata alla schiena al culmine di una lite, il 28enne Giuseppe Musella. L'omicidio è avvenuto ieri pomeriggio in un appartamento del rione Conocal, nella zona Est di Napoli. Dopo alcune ore in fuga, il 28enne si è consegnato stanotte alla Polizia di Stato. Sulle sue tracce c'erano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli: a loro ha confessato di aver ucciso la 22enne Jlenia Musella. Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente della violenta lite. Il pm di turno alla Procura di Napoli, Ciro Capasso, aveva emesso un decreto di fermo d'urgenza per omicidio volontario, che ora dovrà passare al vaglio del gip per la convalida. Jlenia è morta subito dopo il ricovero all'ospedale Villa Betania. La sua salma resta a disposizione per l'autopsia.