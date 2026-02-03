Referendum: Serracchiani, 'Casapound per sì, motivo in più per votare no'

03 febbraio 2026 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Sapete chi è appena scesa in campo per la riforma della giustizia? CasaPound. Secondo loro, 'chi ama l'Italia vota sì'. Peccato che CasaPound non ami l'Italia che conosciamo noi: quella antifascista e democratica, fondata sulla Costituzione e sul rispetto delle istituzioni". Così in un post su Instagram Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd.

"Un'Italia che questa organizzazione non riconosce, collocandosi apertamente fuori dall'arco costituzionale. Eppure oggi sostiene la riforma della Giustizia voluta dal governo Meloni. Una coincidenza? Difficile crederlo. Chi sta dalla parte della Costituzione, dei diritti e delle garanzie per i cittadini, ha oggi un motivo in più per dire No. Il 22 e 23 marzo si vota per difendere la giustizia. E la democrazia".