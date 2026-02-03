Referendum: Schlein, 'indipendenza magistratura valore costituzionale da difendere'

03 febbraio 2026 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - In gioco con il referendum "l'indipendenza della magistratura. Sbaglia chi pensa che sia un referendum sui magistrati, è un referendum sui diritti di tutte e tutti noi come cittadini". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su la 7.

"E voglio fare un esempio che viene da lontano, ma non è così lontano. Mi ha colpita molto dopo l'uccisione da parte degli agenti federali dell'Ice di Alex Pretti, di René Nicol Good, ci sono state le dimissioni di alcuni procuratori federali perché gli veniva impedito di indagare sull'agente Ice che aveva sparato a René Nicole Good. Ecco, credo che la magistratura indipendente è proprio a garanzia di chi altrimenti non può far valere la sua voce anche davanti agli abusi del potere e all'abuso della forza che c'è stato in quel caso. Quindi io penso che l'indipendenza della magistratura sia un valore costituzionale da difendere a tutela di tutte le cittadine e di tutti i cittadini".