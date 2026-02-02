Pedopornografia: ex consigliere Brescia, 'respingo nettamente le accuse'

02 febbraio 2026 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Prendo nettamente le distanze dagli addebiti e chiedo di poter rispettare i tempi necessari della giustizia in cui credo fortemente". Lo afferma l'ex consigliere comunale in Loggia, lyas Ashkar, indagato nell'inchiesta della Procura di Milano sulla pedopornografia che ha portato a due arresti e al sequestro di ingente materiale pedopornografico.

"Ho appreso di essere sottoposto ad indagine preliminare e ho nell'immediatezza rassegnato le dimissioni dalla mia carica nel Consiglio comunale di Brescia. Questa decisione è stata dettata dalla necessità di avere il tempo e lo spazio necessari per chiarire quanto prima la mia posizione con l'autorità giudiziaria e per il doveroso rispetto verso l'istituzione comunale" aggiunge.