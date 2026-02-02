Milano: poliziotto indagato per sparatoria a Rogoredo, testimoni sentiti in questura
Milano, 2 feb. (Adnkronos) - In attesa dell'autopsia prevista per domani all'istituto di medicina legale, procedono le audizioni dei testimoni, in Questura a Milano, per fare chiarezza sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne di nazionalità marocchina, ucciso durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo da un poliziotto del commissariato Mecenate indagato per omicidio volontario. Da quanto si apprende, davanti al pubblico ministero Giovanni Tarzia, vengono ascoltati alcuni agenti e persone che frequentano abitualmente l'area.