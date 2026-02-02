Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Milano: poliziotto indagato per sparatoria a Rogoredo, testimoni sentiti in questura

default_image

  • a
  • a
  • a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - In attesa dell'autopsia prevista per domani all'istituto di medicina legale, procedono le audizioni dei testimoni, in Questura a Milano, per fare chiarezza sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne di nazionalità marocchina, ucciso durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo da un poliziotto del commissariato Mecenate indagato per omicidio volontario. Da quanto si apprende, davanti al pubblico ministero Giovanni Tarzia, vengono ascoltati alcuni agenti e persone che frequentano abitualmente l'area.

Dai blog