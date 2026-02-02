Milano-Cortina: Mattarella, 'Olimpiadi evento universale, da Italia responsabilità e passione'

02 febbraio 2026 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "I Giochi sono l'evento sportivo universale. L'Italia è felice di accogliere il gran numero di atleti, gli allenatori e i tecnici, gli spettatori che da ogni parte del mondo giungeranno per assistere alle gare. Ne avvertiamo la responsabilità, e abbiamo affrontato con passione gli impegni della preparazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione della 145/ma sessione del Comitato olimpico internazionale al Teatro alla Scala a Milano.

"Consideriamo l'ospitalità -ha aggiunto il Capo dlelo Stato- un tratto caratteristico dell'identità italiana, della sua cultura. È lo spirito italiano, come ha detto, cortesemente, la presidente Coventry: desidero ringraziarla. L'Italia -come ha ricordato il presidente Buonfiglio- è alla sua quarta Olimpiade come Paese organizzatore. Metteremo in campo ogni impegno affinché il tempo che verrà trascorso nei giorni delle gare, sia gradevole. E contiamo di offrire, con cordialità e amicizia, occasioni per ammirare le nostre montagne, per visitare le città e i borghi che ospiteranno le competizioni, per scoprire anche altri luoghi che raccolgono storia e bellezza".