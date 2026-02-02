Sicurezza: Bonelli, 'Meloni ci chiede ok su testo ignoto, finora governo ha fallito'**

02 febbraio 2026 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Meloni ci lancia un appello a sostenere documenti che non conosciamo, ma sappiamo che sino ad oggi non ha affrontato il tema sicurezza nelle nostre città non solo tagliando il turn over delle forze di polizia che sono sotto organico ma disinvestendo risorse per le infrastrutture sociali, sportive e culturali. La sicurezza è il fallimento del governo Meloni che nulla ha fatto sino ad oggi". Angelo Bonelli, interpellato dall'Adnkronos, risponde così sulla proposta di risoluzione unitaria sulla sicurezza avanzata da Giorgia Meloni.