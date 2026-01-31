Leggi il settimanale
Giustizia: Nordio, 'su riforma clima arroventato, mai detto che giudici appiattiti a pm'

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "E' sufficiente leggere il testo della legge per vedere che non solo non è affatto punitiva, ma eleva il rango del pubblico ministero a quello di giudice. Che venga percepita come una punizione nei confronti della magistratura può anche dipendere da quell'atmosfera arroventata che da molte parti è stata in queste settimane suscitata". Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in merito alla riforma sulla giustizia, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. L'aggettivo "punitiva" è stato utilizzato dalla procuratrice generale Francesca Nanni che ha criticato la recente riforma.

"Non ho mai detto e non lo dirò mai che i giudici siano appiattiti sulle tesi del pubblico ministero, perché l'ho visto per esperienza che moltissime volte mi hanno dato torto e poi ho anche riconosciuto che avevano ragione loro. Quindi condivido perfettamente quello che ha detto Ondei" aggiunge Nordio facendo riferimento all'intervento del presidente della Corte d'Appello di Milano. "Quello che è difficile far percepire in questa atmosfera che qualche volta è troppo arroventata è che la separazione delle carriere è il precipitato logico di un processo accusatorio che esiste dal Regno Unito alla Nuova Zelanda, in Australia, India, negli Stati Uniti d'America oltre in altri Stati in Europa" conclude Nordio.

