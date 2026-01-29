Referendum: Fratoianni, 'destra boccia voto fuori sede perché ha paura'

29 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "La destra boccia la possibilità per i fuorisede di poter votare al referendum del 22 e 23 marzo perché hanno paura". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni del Tg1.

"Hanno paura che vincano le ragioni del No - aggiunge il leader di SI - e hanno paura di perderlo. Sanno che gli italiani hanno capito che questa controriforma non ha nulla a che vedere con i problemi della giustizia e su come risolverli. Serve solo - conclude Fratoianni - a colpire l'autonomia della magistratura".