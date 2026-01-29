Pd: sabato a Napoli 'Idee per l'Italia' con Bonaccini, interviene Schlein

29 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Si svolgerà sabato a Napoli 'Idee per l'Italia', organizzato da Energia Popolare, l'area Pd che fa riferimento a Stefano Bonaccini. L'incontro si terrà alla Stazione Marittima partire dalle 10. Ci saranno i capigruppo Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti. Ad aprire i lavori, oltre al saluto del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la testimonianza di Parissa Nazari, che porterà la voce del movimento “Donna, Vita, Libertà” sull'Iran e poi su Groenlandia, Ucraina e Ue gli interventi degli europarlamentari, a partire da Christel Schaldemose, rappresentante danese e vice presidente del Parlamento Europeo.

Al centro della giornata anche le questioni sociali ed economiche: i parlamentari ragioneranno con Marco Leonardi e Azzurra Rinaldi su come garantire stipendi più alti evitando discriminazioni, e con Stefano Lo Russo e Franco Gabrielli su come costruire comunità più sicure e società più coese. Subito dopo interverrà Roberto Gualtieri, mentre nella parte finale della mattinata sono previsti gli interventi di Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

A seguire, si parlerà delle sfide legate alla transizione ecologica e della costruzione di un nuovo welfare a difesa di sanità e istruzione pubblica, con gli interventi di rappresentanti istituzionali, a partire dai protagonisti delle ultime sfide elettorali: Antonio Decaro, Michele De Pascale, Sara Funaro, Eugenio Giani, Stefania Proietti, Mario Casillo e Silvia Salis. La chiusura é prevista per le 15:30.