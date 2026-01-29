Milano-Cortina: Bonelli a Tajani, 'no a chi semina terrore, no Ice in Italia'

29 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Dico a Tajani che il sonno della ragione genera mostri. E' veramente imbarazzante la sua risposta sulla presenza dell'Ice in Italia. Il punto non è se siano tre, sei o venti funzionari Ice, ma il fatto che ospitiamo chi ha seminato terrore negli Usa e ha giustiziato 37 persone avendo avuto licenza di uccidere. Reneé Good e Alex Pretti sono stati giustiziati a sangue freddo. Noi ribadiamo che a Ice non può essere consentita l'entrata in Italia per i gravi crimini che ha commesso. Le manifestazioni sono utili e necessarie per esprimere indignazione nei confronti di una milizia di assassini". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.