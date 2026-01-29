Governo: Cdm delibera nomina Geronimo La Russa a presidente Aci

Leggi il settimanale
Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, ha deliberato la nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'Automobile Club d'Italia. Si legge nella nota del Cdm.

