Camera: Braga a Molinari, 'convinca suo deputato a stop convegno remigrazione'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Domani, alla Camera dei Deputati, alla conferenza stampa promossa dal deputato della Lega Furgiuele saranno presenti gruppi estremisti che si richiamano al fascismo e al nazismo, come i Nazi-skin". Lo dichiara Chiara Braga, Presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico.

"Ancora più allarmante è quanto emerge sui social: sotto i post degli organizzatori compaiono messaggi di incitamento alla violenza, come 'la remigrazione la otterremo con le buone o con le cattive'. Parole inaccettabili per chi pretende spazio nelle sedi democratiche".

"Chiediamo al capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, di intervenire: convinca il deputato del suo gruppo a fare un passo indietro e impedisca questa grave offesa alle istituzioni. Sarebbe un grave precedente che il gruppo della Lega non dovrebbe sottovalutare: il Parlamento non può diventare una tribuna per ideologie fondate sull'odio e sulla violenza”.