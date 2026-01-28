Referendum: Zaratti, 'schiaffo della destra ai fuori sede'

28 gennaio 2026 a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Un vero e proprio schiaffo della destra ai fuorisede. Dicono che non c'è tempo per organizzare le votazioni ma è il Viminale che non si è mosso per tempo con una opportuna decreto". Lo dice il capogruppo Avs in commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.

"La verità è che hanno paura del voto. Grave il no all'emendamento unitario delle opposizioni che chiedeva una disciplina dei contenuti generati dalla IA durante le fasi dei comizi referendari e elettorali. Vogliono mani libere per i manipolatori”, aggiunge Zaratti.

