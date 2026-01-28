Referendum: Comitato per il sì Art. 111, 'giudici Tar confermano bontà nostre tesi'

28 gennaio 2026 a

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - "Con soddisfazione il Tar ha dichiarato infondate le pretese dei ricorrenti, evidenziando che l'articolo 138 della Costituzione tutela unicamente l'attivazione della consultazione referendaria e che il testo del quesito non è nella disponibilità dei promotori, ma è direttamente fissato dalla legge". Antonino La Lumia, presidente Comitato per il sì Art.111, commenta la sentenza con cui si conferma per il 22-23 marzo la data del voto per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. "Il nostro perimetro sia sempre la tutela degli interessi dei cittadini e l'informazione chiara e trasparente" chiosa La Lumia.

"I giudici del Tar hanno confermato la bontà delle tesi del 'Comitato Si alla riforma della giustizia - art. 111' secondo cui la Costituzione non prevede né tutela un 'diritto al quesito' ma, piuttosto, un 'diritto al referendum' da svolgersi nei tempi certi predeterminati dalla legge" aggiunge Pierfilippo Giuggioli, coordinatore del Comitato.