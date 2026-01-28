Pd: 'Accendere il futuro', a Milano summit sulla transizione

28 gennaio 2026 a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Il Partito Democratico vuole affrontare e governare la sfida della transizione energetica attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, la riduzione dei costi e la tutela di famiglie e imprese, lo sviluppo tecnologico e digitale come parte essenziale di una politica industriale che oggi manca al Paese. Per ragionare su questi temi il Gruppo Pd alla Camera dei Deputati ha promosso il summit Accendere il futuro, una giornata di studio, confronto con il mondo delle imprese, dell'associazionismo e delle istituzioni". Lo rende noto il Pd.

"L'incontro, che si aprirà alle 9.30, si terrà a Milano presso la Social innovation academy c/o Cascina Triulza - Area Mind Milano innovation district (Rho-Fiera Milano) Via Cristina Belgioioso 171. All'incontro interverranno i parlamentari Silvia Roggiani, Vinicio Peluffo, Antonio Misiani, Alberto Pandolfo, Marco Simiani, Simona Bonafé, Antonella Forattini. Gli interventi conclusivi sono affidati a Annalisa Corrado, Parlamentare europea, Responsabile Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 Segreteria nazionale PD; Andrea Orlando, Coordinatore del Forum sulle politiche industriali del PD e Chiara Braga, Presidente Gruppo PD Camera dei deputati", prosegue il Pd.

"Hanno confermato la partecipazione ai lavori: Anna Maria Barrile, DG Utilitalia; Andrea Bigai – Presidente Associazione EBS; Giorgio Boneschi – DG Elettricità Futura; Marta Bucci – DG Proxigas; Gianluca Bufo – AD Iren; Antonello Cammisecra – AD ContourGlobal; Giacomo Cantarella – Presidente AssoEsco; Flavio Cattaneo – AD ENEL; Alberto Cazzulani – Presidente Power Energia; Stefano Ciafani – Presidente Legambiente; Paolo Cuccia – Programmazione Territoriale Nord TERNA; Michele De Censi – AD SORGENIA", continia il Pd.

(Adnkronos) - Ancora, "Angelo Massimo Deldossi – Vicepresidente ANCE; Fabrizio Fabbri – AD Ansaldo Energia; Mauro Fabris – Direttore delle relazioni istituzionali e mercato regolato per Renexia; Cristiano Fini – Presidente CIA; Simone Gamberini – Presidente LEGACOOP; Edoardo Garrone – Presidente Gruppo ERG; Nicola Gherardi – Giunta nazionale Confagricoltura; Antonello Giunta – AD FS Energy; Letizia Magaldi – Vicepresidente Esecutivo Magaldi Green Energy – Presidente Kyoto Club; Stefano Masini – Responsabile nazionale Ambiente Coldiretti; Renato Mazzoncini – AD A2A; Maria Grazia Midulla – Responsabile Clima ed Energia WWF Italia; Nicola Monti – AD Edison; Marco Pantò – Segretario nazionale Uiltec; Edoardo Ranzini – Coordinatore CONFIMI Industria Lombardia; Aurelio Regina – Delegato del presidente di Confindustria per l'energia; Giuseppe Ricci – Chief Operating Officer Industrial Trasformation ENI; Tommaso Sabato – Cheif Regulated Officier ACEA – Presidente Acea Acqua, Reti, Ambiente; Ilvo Sorrentino – Segretario nazionale Filctem CGIL; Amedeo Testa – Segretario Generale at FLAEI – Cisl Nazionale; Paolo Rocco Viscontini – Presidente ITALIA SOLARE; Lorenzo Zanotti – Vicepresidente nazionale CNA", conclude il Pd.