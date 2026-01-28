Italia-Emirati arabi: Mattarella vede presidente Mohamed bin Zayed, rafforzare cooperazione

28 gennaio 2026 a

Abu Dhabi, 28 gen (Adnkronos) - Rafforzare le relazioni tra Italia ed Emirati arabi uniti. É quanto emerso dall'incontro ad Abu Dhabi tra il presidente degli Emirati arabi uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita di Stato da ieri sera.

"Sono grato -ha affermato il Presidente italiano- per questo spirito di amicizia che lega i nostri Paesi. Sono lietissimo di restituire la visita che lei ha fatto un anno fa a Roma, graditissima, molto importante per l'Italia che ha lasciato grandi segni concreti della nostra collaborazione. Sono tornato molto spesso con il pensiero al nostro colloquio a Roma e alla saggezza delle sue considerazioni".

"É un piacere darvi il benvenuto negli Emirati arabi uniti dopo il nostro incontro dello scorso anno a Roma. Ricordo ancora l'eccezionale ospitalità che ho ricevuto in quell'incontro e durante la mia visita nel vostro Paese amico. Sono fiducioso -ha affermato Mohamed bin Zayed- che questa visita darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali nell'ambito del nostro partenariato strategico. Le nostre relazioni tra Emirati arabi uniti ed Italia sono iniziate nel 1971 e hanno registrato un andamento ascendente che riflette la profondità dei nostri legami storici".

"Ciò -ha detto ancora il Presidente degli Emirati arabi uniti- sottolinea il nostro impegno comune ad aprire nuovi orizzonti per una cooperazione costruttiva basata sulla fiducia, il rispetto e gli interessi comuni, che soddisferà l'aspirazione dei nostri Paesi e dei nostri due popoli".

"Sono numerose le aree di cooperazione tra Emirati arabi uniti ed Italia che aprono le strade ad un futuro promettente per le nostre relazioni bilaterali e queste aree contribuiscono a rafforzare il nostro attuale partenariato strategico a beneficio di entrambi i Paesi e dei loro popoli, specialmente negli investimenti nei settori dell'economia, nella tecnologia avanzata, nell'intelligenza artificiale. Noi degli Emirati arabi uniti desideriamo rafforzare queste relazioni e siamo fiduciosi -ha concluso Mohamed bin Zayed- che il vostro Paese amico condivide questo impegno con noi".

Dopo la colazione offerta dal Presidente degli Emirati arabi, Mattarella nel pomeriggio si recherà al Museo Nazionale Zayed, nel cuore del Saadiyat Cultural District, dedicato alla figura del padre fondatore degli Emirati, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ad accoglierlo sarà il presidente del Dipartimento della Cultura e del turismo di Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak. Successivamente Mattarella visiterà la Casa della Famiglia Abramitica, monumento simbolo dell'amicizia tra le fedi, dove sorgono la Chiesa di San Francesco d'Assisi, la Sinagoga Moses Ben Maimon e la Moschea Ahmed El-Tayeb e, quindi, il Museo Louvre di Abu Dhabi. Prima di partire per Dubai, Mattarella incontrerà i rappresentanti italiani del mondo accademico e scientifico presso la residenza dell'ambasciatore italiano.

Domani mattina, alle 8 ora italiana, il Capo dello Stato incontrerà i rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano a Dubai. Quindi sarà ricevuto al Palazzo Za'abeel, sede amministrativa della Famiglia Reale di Dubai, dal Sovrano di Dubai, vicepresidente e Primo ministro degli Emirati arabi uniti, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.