Shoah: Mollicone, 'condanniamo complicità fascismo e leggi razziali'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Come ha ribadito il presidente Meloni, in questa giornata torniamo a condannare con forza la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti e nelle deportazioni. Si tratta di una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938. Un'ignominia resa ancora più dolorosa dal fatto che colpì tanti figli d'Italia, cittadini che avevano servito la Patria nella Grande guerra e che si sentivano parte integrante della nostra nazione e della nostra comunità nazionale". Lo ha affermato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura, nel corso della commemorazione alla Camera del Giorno della memoria.

"Richiamare oggi quella stagione -ha aggiunto l'esponente di Fdi- significa rendere onore a chi è stato discriminato e rinnovare l'impegno delle nostre istituzioni contro ogni forma di antisemitismo e negazione della dignità umana. E paragonare Israele e gli Ebrei di oggi ai nazisti di ieri è un sillogismo indecente e irricevibile. È una vergogna che chi oggi si è presentato alle commemorazioni, ieri e domani hanno continuato e continueranno a sostenerlo e a gridare al genocidio. Noi continueremo a essere in prima linea, oggi, domani e per sempre, per combattere ogni nuova forma di odio con severità e intransigenza".