Shoah: La Russa, 'non cicatrici passato ma ferite aperte, consapevoli responsabilità italiane'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Noi abbiamo il dovere di tramandare il ricordo della Shoah a chi verrà dopo di noi, perché è sulla memoria di ciò che è stato e ciò che non deve più accadere che si fondano e traggono forza quegli ideali di giustizia, di libertà, il rispetto della vita, della dignità umana, che sono il cuore della nostra Costituzione e della nostra comunità nazionale. Apprezzo il lavoro che la commissione Affari costituzionali sta svolgendo per le nuove norme sull'antisemitismo e la presidenza del Senato auspica che l'Aula termini il provvedimento possibilmente entro il mese di febbraio". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della commemorazione al Senato del Giorno della memoria.

"Contrapponiamo la forza della memoria all'ignoranza, all'indifferenza -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- che nutrono i semi dell'odio e del razzismo, dell'antisemitismo e dell'antisionismo. Odio, indifferenza e ignoranza non sono soltanto cicatrici del passato, ma ferite ancora aperte, di fronte alle quali non possiamo rimanere in silenzio o, peggio, voltarci dall'altra parte. Il ricordo di quello che avvenne nelle responsabilità anche italiane è presente in tutti noi, così come sono presenti in noi i pericoli di questa fase storica, incarnati da chi vorrebbe annullare il diritto di esistere di Israele".

"Non sono quindi soltanto cicatrici del passato -ha ribadito La Russa- ma sono ferite ancora aperte, alle quali dobbiamo prestare grande attenzione. Abbiamo il dovere quindi di ricordare, affinché le tragedie del passato non tornino più. Le pagine buie e i rastrellamenti a cui assistette impotente anche l'italia e con la corresponsabilità anche italiana sono una memoria che in questa giornata non possiamo trascurare. Abbiamo il dovere di camminare insieme sulla strada della memoria, rendendo onore alle tante, troppe vite spezzate dall'olocausto, costruendo insieme un futuro di pace e di rispetto per tutti i popoli, per tutte le comunità".