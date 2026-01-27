Milano: poliziotto a pm, 'ho visto in faccia l'uomo a cui ho sparato per difendermi'

27 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - "L'ho riconosciuto perché era una persona nota al commissariato. Lo chiamavano con lo pseudonimo di Zack. So che di recente era stato fermato da una volante del Commissario, non ci ho mai avuto a che fare". Sono le parole con cui il poliziotto indagato per omicidio volontario risponde al pubblico ministero di Milano Giovanni Tarzia che gli chiede se vedeva in faccia l'uomo di 28 anni a cui ha sparato. Nell'interrogatorio di ieri sera, lunedì 26 gennaio, in Questura l'agente ha ricostruito quanto accaduto in via Giuseppe Impastato, in zona Rogoredo, dove intorno alle 17.20 interviene, con abiti borghesi, in un servizio straordinario programmato per il contrasto allo spaccio di droga.

Due colleghi hanno già arrestato un uomo, con altri quattro, invece, si addentra verso l'area più boschiva e isolata. Con un altro poliziotto in borghese vede due sagome nell'ombra, poi una si allontana e dieci minuti dopo nota di nuovo la figura del 28enne marocchino. "Quando siamo arrivati a circa 20 metri la persona si è fermata. Ci siamo qualificati dicendo 'fermo polizia' e lui ha tirato fuori dalla tasca destra un'arma puntandomela contro, nel frattempo avevo aperto il giubbotto e avevo fatto un passo per iniziare a rincorrerlo, ho estratto la pistola dalla fascia addominale e ho esploso un colpo" mette a verbale assistito dall'avvocato Pietro Porciani.

Quando l'agente ha esploso il colpo, il suo collega "era dietro di me, non so cosa abbia visto" aggiunge il poliziotto indagato. E ribadisce. "Ho detto 'fermo, polizia' e poi lui ha estratto la pistola. La mia idea era di rincorrerlo perché è una dinamica che si ripete sempre. Io stavo partendo e il collega sarebbe partito dietro di me. Lui (il 28enne, ndr) aveva la mano in tasca, ha tirato fuori la pistola e me l'ha puntata, io mentre stavo per fare lo scatto per andare avanti ho estratto l'arma ed ho esploso un colpo" che lo ha colpito alla testa.