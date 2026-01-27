Milano-Cortina: Fratoianni, 'Piantedosi ha mentito o non sapeva di Ice? Venga in aula'

27 gennaio 2026 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il ministro degli Interni aveva detto che l'Ice non sarebbe stata alle Olimpiadi" mentre l'ambasciata americana ha confermata la presenza: "Il ministro degli Interno ha mentito? O non lo sapeva? E questo forse sarebbe ancora più grave perchè vorrebbe dire che le autorità americane fanno quello che vogliono nel nostro Paese. Poca fa il coordinatore di Foraza Italia Nevi ha detto che le nostre preoccupazioni sono stupidaggini se squipedali, allora chiediamo che venga il ministro a smentire l'arrivo dei tagliagola dell'Ice nel nostro Paese". Lo dice Nicola Fratoianni in aula alla Camera.