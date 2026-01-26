Tv: giudice accoglie ricorso Signorini, stop video Corona (2)

26 gennaio 2026 a

(Adnkronos) - Se Fabrizio Corona dovesse violare una delle disposizioni del giudice Pertile dovrà pagare 2mila euro "per ciascuna singola violazione", moltiplicata per ciascun giorno di ritardo. E sempre all'ideatore di Falsissimo spetta pagare le spese legali pari a circa 9mila euro. Finisce con una sconfitta per Corona il primo round di una contesa che vede l'ex fotografo dei vip contro il presunto 'sistema Signorini'.

In due puntate di Falsissimo, Corona ha cercato di svelare presunti meccanismi opachi nella selezione di alcuni concorrenti del Grande fratello Vip e nella puntata prevista questa sera avrebbe chiuso il cerchio sul direttore di Chi. Contro Signorini c'è un'inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata dal modello Antonio Medugno che, sentito come testimone in procura, ha ribadito il suo racconto. Anche Corona è stato a sua volta denunciato per revenge porn per aver diffuso materiale privato proprio su Signorini.