Tv: Corona non si ferma, stasera puntata contro il 'sistema Mediaset'

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Fabrizio Corona non si ferma e stasera andrà in onda una nuova puntata di 'Falsissimo'. Il focus, dopo il divieto imposto dal giudice civile di Milano Roberto Pertile, non sarà il conduttore Alfonso Signorini ma il presunto "'sistema Mediaset', e per la vostra gioia, parlerò di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Marina Berlusconi, Piersilvio Berlusconi e ovviamente Alfonso Signorini senza entrare nella vicenda vietata", ossia la denuncia del modello Antonio Medugno.

"Noi, trattative non ne facciamo, se mi volete fermare sparatemi. Se non vinco l'appello (la difesa ha presentato ricorso contro il divieto, ndr), andrò a Roma, davanti al Parlamento, costruirò un palchetto, metterò un ledwall e in mezzo a tutti voi pubblicherò l'ultima parte del sistema Signorini, con tutti i documenti, che oggi non posso pubblicare", aggiunge in un post su Instagram dove promette di rispettare l'ordinanza imposta dal giudice civile.

E avverte. "Tutto il materiale che non posso pubblicare, nei prossimi giorni, sarà sul tavolo del pm che sta indagando Signorini, Alessandro Gobbis, per le sue opportune valutazioni".