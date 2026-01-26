Milano-Cortina: Ruotolo (Pd), 'no a Ice a Olimpiadi'

26 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Non hanno pudore. Pur di compiacere l'amico Amerikano sono disposti a tutto, a perdere anche la faccia. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che gli agenti dell'Ice, dell'Immigration and Customs Enforcement, sarebbero presenti in Italia 'solo per controllare' il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, e 'solo in misura difensiva'. Ma questa ipotesi è inaccettabile". Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd.

"L'Ice non è una scorta né una forza diplomatica: è un corpo federale antimmigrazione che negli Stati Uniti si è reso responsabile di gravi e sistematiche violazioni dei diritti, operazioni aggressive e uccisioni di cittadini inermi, come dimostrano i fatti recenti di Minneapolis e numerosi altri episodi in tutto il Paese. Parliamo di un apparato che agisce sempre più come squadrone della morte, fuori da ogni controllo democratico".

"Viene allora da chiedersi: che cos'è diventata l'Italia, il tappetino degli Stati Uniti? Sarebbe offensivo e umiliante anche solo pensarlo. In Italia la sicurezza delle delegazioni straniere spetta esclusivamente allo Stato italiano, alle sue forze di polizia e ai servizi di sicurezza, nel rispetto di regole chiare e non negoziabili. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non sono una zona franca. L'Italia ha delle regole. E vanno rispettate".