Tensione a Minneapolis, 37enne ucciso da agente federale. Testimone: "Pretti era disarmato"

Washington, 25 gen. (Adnkronos/Afp) - L'uccisione di un cittadino statunitense da parte di agenti federali dell'immigrazione avvenuta sabato (la seconda a Minneapolis questo mese) ha scatenato nuove proteste e richieste da parte dei leader locali affinché l'amministrazione Trump ponga fine alle sue operazioni in città.

Agenti federali hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni, meno di tre settimane dopo che un agente dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) aveva sparato e ucciso Renee Good , anche lei di 37 anni, nella sua auto.

L'amministrazione Trump ha subito affermato, come ha fatto dopo la morte di Good, che Pretti aveva intenzione di fare del male agli agenti federali, anche se un video sembra contraddire la versione. Il Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) ha parlato di una pistola e di munizioni che sarebbero state in possesso del 37enne. "Era lì per perpetrare la violenza", ha dichiarato il segretario per la Sicurezza interna Kristi Noem durante un briefing, mentre il vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller ha definito Pretti un "assassino", in un post ripreso su X dal vicepresidente JD Vance.

Alex Pretti non brandiva un'arma quando ieri si è avvicinato agli agenti federali a Minneapolis, hanno dichiarato testimoni dell'omicidio sotto giuramento, contraddicendo le affermazioni fatte dai funzionari dell'amministrazione Trump. I resoconti dei testimoni sono stati presentati in dichiarazioni giurate depositate presso la corte federale del Minnesota ieri sera, poche ore dopo l'omicidio di Pretti, nell'ambito di una causa intentata dall'America Civil Liberties Union (ACLU) per conto dei manifestanti di Minneapolis contro Kristi Noem e altri funzionari della sicurezza interna che dirigono la repressione dell'immigrazione nella città.

Una testimone è una donna che ha filmato il video più nitido della sparatoria mortale; l'altra è un medico che vive nelle vicinanze e ha dichiarato che inizialmente gli agenti federali hanno impedito loro di prestare soccorso medico alla vittima dell'arma da fuoco. I nomi di entrambi i testimoni sono stati omessi negli atti pubblici. Nella sua testimonianza, la donna che ha filmato la sparatoria da dietro Pretti, indossando un cappotto rosa, si è identificata come "un'animatrice per bambini specializzata nel truccabimbi". Ha testimoniato di essere giunta sulla scena mentre si recava al lavoro perché "ho osservato ciò che accade nella mia comunità, perché è molto importante documentare ciò che l'ICE sta facendo ai miei vicini".

La donna ha descritto la scena straziante di Pretti, bloccato dagli agenti federali dopo essere intervenuto in aiuto di un altro osservatore che gli agenti avevano spinto a terra. Un agente federale ha poi spruzzato un agente chimico sul volto di Pretti e della donna che aveva cercato di aiutare. La donna ha testimoniato di non aver mai visto alcun segnale che mostrasse che Pretti impugnasse una pistola. Ha detto: "Gli agenti hanno spinto l'uomo a terra. Non l'ho visto toccare nessuno di loro – non era nemmeno girato verso di loro. Non sembrava che stesse cercando di resistere, solo di aiutare la donna ad alzarsi. Non l'ho visto con una pistola. Lo hanno buttato a terra. Quattro o cinque agenti lo avevano a terra e hanno iniziato a sparargli. Gli hanno sparato così tante volte... non so perché gli abbiano sparato. Stava solo aiutando. Ero a un metro e mezzo da lui e gli hanno sparato...

Ha continuato: "Ho letto la dichiarazione del DHS su quanto accaduto ed è errata. L'uomo non si è avvicinato agli agenti con una pistola. Si è avvicinato con una macchina fotografica. Stava solo cercando di aiutare una donna ad alzarsi e loro lo hanno buttato a terra. "Ho paura. Sono passate solo poche ore da quando hanno sparato a un uomo proprio davanti a me, e non me la sento di tornare a casa perché ho sentito che gli agenti mi stavano cercando. Non so cosa faranno gli agenti quando mi troveranno. So solo che non stanno dicendo la verità su quello che è successo".

In una dichiarazione diffusa dai media statunitensi, i genitori d 37enne lo hanno definito un'"anima di buon cuore" e hanno accusato l'amministrazione Trump di aver raccontato "bugie disgustose" sul loro figlio.

Il governatore del Minnesota Tim Walz ha definito la sparatoria "orribile" e ha chiesto alle autorità statali di condurre le indagini. "Non ci si può fidare del governo federale per guidare questa indagine. Se ne occuperà lo Stato, punto e basta", ha detto Walz in una conferenza stampa. Le autorità federali hanno impedito agli investigatori locali di indagare congiuntamente sulla morte di Good. Ieri un senatore repubblicano ha chiesto un'indagine congiunta sulla sparatoria. "Gli eventi di Minneapolis sono incredibilmente inquietanti. La credibilità dell'ICE e del DHS è in gioco", ha scritto il senatore repubblicano della Louisiana Bill Cassidy su X. "Ci deve essere un'indagine congiunta completa a livello federale e statale. Possiamo fidarci del popolo americano e della verità."