Calcio: Lazio, 'Romagnoli mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste'**

25 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - La S.S. Lazio "ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste". Così il club biancoceleste in una nota. "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all'interno del gruppo squadra", prosegue la Lazio.