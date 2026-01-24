Fi: Cannizzaro, '20 per cento un sogno che possiamo realizzare'

24 gennaio 2026 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Quando 32 anni fa Silvio Berlusconi scese in campo anche chi stava accanto a lui sosteneva che fosse una missione impossibile e invece lui insisteva dicendo si può fare e quella cosa si fece come dimostra la nostra presenza qui”. Lo ha affermato Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Calabria all'evento 'Valori più libertà più dignità” a Napoli.

“Berlusconi scese in campo e cambiò la geopolitica nazionale: fondò un partito, lo rese popolare, lo rese liberale, creò questo movimento valoriale, facendo la cosa più importante che si potesse fare: stigmatizzare la sinistra e mandare a casa i comunisti pronti a monopolizzare il Paese con l'avvio delle loro masse e delle loro lobby all'interno delle amministrazioni. A lui va, dopo 32 anni, tutta la riconoscenza di questo mondo. Oggi ereditiamo questa visione di Silvio Berlusconi avendo la responsabilità di continuare quel grande sogno che tanti milioni di italiani iniziarono a coltivare. E questa eredità è stata raccolta al meglio dal segretario nazionale e vice Primo ministro e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sta mantenendo forte, inieme agli altri ministri e sottosegretari, la componente di Forza Italia all'interno del Governo".

"Ricordo che Silvio Berlusconi fu statista di primo piano, capace di far stringere la mano a Putin e a Bush. Poi purtroppo qualche tempo fa il presidente è venuto a mancare e in tanti pensavano e speravano che questo partito si sciogliesse come neve al sole. Tanti amministratori e tanta classe dirigente si sono rimboccati le maniche e hanno continuato a lavorare sui territori mantenendo in piedi le strutture partitiche ma soprattutto rivitalizzando sempre di più questi valori. Tajani è riuscito a mantenere la barra dritta anche quando il mare era in tempesta mantenendoci in Europa in una posizione privilegiata, mantenendoci al governo in una centralità senza precedenti negli ultimi anni ma soprattutto mantenendo questa forza politica all'interno del nostro Paese. Noi -ha concluso Cannizzaro- dobbiamo continuare a realizzare questo grande sogno e oggi il sogno è la realizzazione del 20% del consenso nazionale. Ce la possiamo fare perché ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono le idee, c'è una classe dirigente di cui ci si deve vantare in Parlamento, sui territori, nelle assemblee legislative".