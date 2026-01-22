Ucraina: Kiev, 'iniziato a Davos incontro fra Zelensky e Trump'

22 gennaio 2026 a

Davos, 22 gen. (Adnkronos/Afp) - L'incontro a Davos tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo americano Donald Trump è iniziato. Lo ha annunciato la presidenza ucraina. L'incontro, che si svolge a margine del Forum economico mondiale, ha luogo lo stesso giorno in cui gli inviati americani di Donald Trump incontreranno a Mosca il presidente russo Vladimir Putin, nell'ambito dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina.