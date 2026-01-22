Tv: difesa Signorini, 'Corona come l'inquisizione, può diffamare senza prove'

22 gennaio 2026 a

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "E' incredibile che si possa assistere a un tribunale dell'inquisizione dove un personaggio che non è inscritto all'Ordine dei giornalisti possa diffamare e dire la qualunque rispetto a delle cose che non sono state minimamente verificate". E' il commento dell'avvocata Daniela Missaglia che insieme al collego Domenico Aiello difende il conduttore tv Alfonso Signorini al centro delle ultime puntate di 'Falsissimo' ideato da Fabrizio Corona. I legali dell'ex presentatore del Grande fratello oltre a denunciare Corona si sono rivolti al Tribunale civile per chiedere di non mandare in onda la prossima puntata del programma online in programma per lunedì 26 gennaio.