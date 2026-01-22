Ferrovienord: "Su T2 Malpensa-Gallarate rispettate scadenze previste"

22 gennaio 2026 a

Milano, 22 gen.(Adnkronos) - “Inauguriamo la nuova tratta ferroviaria a distanza di circa tre anni dall'avvio dei lavori, rispettando tutte le scadenze previste dal cronoprogramma e consegnando l'opera finita per l'inizio degli imminenti Giochi Olimpici. Non posso che ringraziare tutto il personale di Ferrovienord e delle imprese coinvolte che hanno lavorato veramente con grande impegno e dedizione per raggiungere questo traguardo”. Così Pier Antonio Rosetti, presidente di Ferrovienord, all'inaugurazione dell'opera che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.