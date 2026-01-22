David Lloyd Malaspina a Milano si rinnova, tra nuovi spazi e visione strategica sul futuro

22 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - In collaborazione con David Lloyd Club Malaspina

David Lloyd Leisure, gruppo leader in Europa nel settore della salute, dello sport e del benessere, annuncia il rilancio del David Lloyd Club Malaspina, situato nell'area est di Milano, a seguito di un importante intervento di ristrutturazione sostenuto da un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Un'operazione strategica che si inserisce in una più ampia visione di consolidamento e sviluppo del brand in Italia, con l'obiettivo di elevare ulteriormente la qualità dei servizi e dell'esperienza proposta ai soci, in linea con gli standard internazionali del Gruppo.

Il progetto di rinnovamento ha coinvolto numerose aree chiave del Club, rafforzando il ruolo di David Lloyd Malaspina come punto di riferimento per il wellness, lo sport e il tempo libero a Milano, e confermandone la vocazione a luogo di benessere integrato, dove allenamento, socialità e relax convivono in modo armonico. L'investimento da 4 milioni di euro ha permesso un ammodernamento profondo degli spazi, con interventi progettati per migliorare concretamente l'esperienza quotidiana all'interno del Club e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento a qualità, comfort e flessibilità.

In particolare: Dl Kids ampliato e completamente rinnovato, con ambienti progettati su misura per i più piccoli e un'offerta di attività ancora più ricca e stimolante; nuova Clubroom, ripensata come hub centrale del Club, capace di accogliere famiglie e soci di ogni età, e arricchita da una family lounge confortevole e da un business hub dedicato al lavoro flessibile; restyling completo del ristorante e della terrazza, con nuovi arredi e spazi concepiti per favorire convivialità, relax e socialità in ogni momento della giornata; palestra ampliata e dotata di macchinari all'avanguardia, con un layout ottimizzato per garantire comfort, funzionalità e performance; nuova sala cycling attrezzata con le più moderne tecnologie per le lezioni di gruppo ad alta intensità; nuova sala Mind & Body, uno spazio dedicato alla cura del corpo e della mente, che ospiterà corsi di yoga, meditazione, pilates e l'innovativo Reformer Pilates, tra le novità più attese dai soci.

"Questo intervento rappresenta un investimento concreto nella qualità dell'esperienza che offriamo ogni giorno ai nostri soci -commenta Giulia Mira, general manager del David Lloyd Malaspina-. Il nostro obiettivo è creare un ambiente contemporaneo e funzionale, in cui allenamento, benessere e tempo libero convivano in equilibrio, con una forte attenzione al comfort, alla socialità e alle esigenze delle famiglie".

A soli 20 minuti dal centro di Milano, David Lloyd Malaspina si conferma una vera e propria oasi di benessere immersa nel verde. Il Club si sviluppa su una vasta area e offre un'ampia gamma di servizi premium, tra cui 15 campi da tennis, 4 campi da padel, piscine interne ed esterne, palestra e sale corsi, area spa e centro wellness, oltre a servizi dedicati ai bambini con aree gioco e attività Dl Kids. L'approccio family friendly resta un elemento distintivo della proposta David Lloyd, anche in questa fase di evoluzione, con l'obiettivo di garantire un'esperienza integrata, inclusiva e di alta qualità per tutti i membri della famiglia.

Con il rilancio del David Lloyd Club Malaspina, David Lloyd Leisure conferma la propria volontà di investire in modo strutturato e continuativo nel mercato italiano, portando avanti un piano di sviluppo fondato su innovazione, qualità del servizio e centralità del benessere della persona. L'intervento su Malaspina si inserisce infatti in un più ampio progetto di crescita del Gruppo sul territorio nazionale, che prevede il rafforzamento della rete di Club esistenti e l'apertura di nuove strutture in aree strategiche del Paese nel corso del 2026. In quest'ottica, Milano continua a rappresentare un hub chiave per lo sviluppo di David Lloyd in Italia: dopo Malaspina, il Gruppo è pronto ad annunciare una nuova apertura nell'area milanese, prevista nei prossimi mesi, che andrà ad ampliare ulteriormente l'offerta David Lloyd sul territorio e a consolidarne la presenza in una delle città più dinamiche e strategiche d'Europa. Un percorso di espansione che conferma l'impegno del Gruppo nel portare anche in Italia il proprio modello di wellness premium, combinando sport, benessere e socialità all'interno di spazi innovativi e di alta qualità.