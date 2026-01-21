Sport: Mattarella, 'atleti paralimpici un esempio, grande contributo a crescita civile'

21 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 21 gen (Adnkronos) - L'impegno degli atleti paralimpici è "un elemento di civiltà che induce molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico, una esortazione a fare come voi. Per tutti gli atleti, di qualunque genere, c'è il continuo sforzo a superarsi, a fare meglio, questo spinge a una competizione con se stessi, la più importante che si possa svolgere". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale gli atleti paralimpici vincitori dei mondiali.

"Il vostro esempio spinge molti a impegnarsi negli sport paralimpici, un grande contributo al Paese e alla crescita civile", ha sottolineato il capo dello Stato.

"Vi sono accanto per questo messaggio che lanciate, esortando a impegnarsi in uno sport paralimpico. Un grande progetto che va sviluppato sempre di più e io vi assicuro la piena vicinanza della presidenza della Repubblica", ha aggiunto Mattarella.