Mo: la Norvegia non parteciperà al Board of Peace di Trump

Oslo, 21 gen. (Adnkronos/Afp) - Il governo norvegese ha dichiarato che non aderirà al "Consiglio per la pace" istituito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "La proposta americana solleva una serie di questioni" che richiedono "un ulteriore dialogo con gli Stati Uniti", ha affermato in una nota il Segretario di Stato Kristoffer Thoner. "Pertanto, la Norvegia non aderirà agli accordi proposti per il Consiglio per la pace e non parteciperà alla cerimonia di firma a Davos", ha detto Thoner, aggiungendo che la Norvegia continuerà comunque a collaborare strettamente con gli Stati Uniti.

