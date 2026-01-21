Mo: Conte, 'a Gaza violenze quotidiane, continuiamo a batterci per causa palestinese'**

21 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Le testimonianze che abbiamo ascoltato oggi sono importanti perché non dobbiamo spegnere i riflettori. I riflettori della stampa, della politica, della comunità internazionale, delle opinioni pubbliche internazionali devono rimanere accesi perché la questione palestinese non si è affatto risolta". Lo dice Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti con Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

"Sono stati addirittura espulsi delle organizzazioni internazionali umanitarie, Save the Children, la Caritas, a Gaza e ancora in Cisgiordania le aggressioni, le violenze si consumano quotidianamente. Ci sono tantissimi prigionieri politici, alcuni addirittura trattenuti solo in base a un provvedimento amministrativo, una detenzione amministrativa e sono lì e arrivano ovviamente notizie che sono confermate, coincidenti, concordanti di stupri, di violenza e di torture. Tutto ciò è inaccettabile ovviamente per uno Stato diritto, uno Stato democratico".

"Dobbiamo continuare a batterci per la causa palestinese, dobbiamo continuare a rivendicare la libertà, l'autodeterminazione del popolo palestinese. Ci siamo spesi sin dall'inizio con manifestazioni, abbiamo aderito, abbiamo spinto e io credo che la questione della popolazione palestinese è una questione che ci riguarda a tutti perché riguarda i nostri principi, riguarda la nostra integrità morale e chi si gira dall'altra parte ovviamente tradisce se stesso e tradisce i valori che dovrebbero essere a base di una convivenza civile non solo nazionale ma internazionale".